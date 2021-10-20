مضمار «ميدان» العالمي يستضيف «ملتقى دبي لشركاء الفروسية» 23 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل عن استضافة مضمار «ميدان» العالمي لـ«ملتقى دبي لشركاء الفروسية»، في 23 الجاري، بمشاركة أكثر من 200 شخص من نخبة صنّاع القرار ومُلاك الخيل، إلى جانب كبرى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، لمناقشة فرص العمل المستقبلية التي من شأنها دعم هذه الصناعة المربحة، التي تصل قيمة مشروعاتها المستقبلية إلى ما يقارب 400 مليون دولار.

ويأتي هذا الحدث في سياق الدور المحوري الذي تلعبه دبي في قطاع الفروسية بالعالم، لاسيما أنها تحتضن الحدث العالمي الضخم المتمثل في «كأس دبي العالمي»، الذي يبلغ إجمالي قيمة جوائز أشواطه المالية 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس، كما تحتضن الإمارات عدداً من أفضل أندية الفروسية في العالم، حيث تسعى هذه الأندية على الدوام إلى تحقيق التميز، ما يجعلها في حالة بحث مستمر عن المنتجات الجديدة ومقدمي الخدمات والموردين، في سوق يبلغ متوسط إنفاقها 100 مليون دولار سنوياً، وتبلغ كلفة الرعاية السنوية لخيول السباق في الإمارات، نحو 30 ألف دولار للخيل الواحد، بينما يقدّر المبلغ الإجمالي لرعاية الخيول بنحو 570 مليون دولار في السنة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، أن دعم صناعة الخيول والحفاظ عليها، يقعان ضمن أولويات دبي، حيث يبذل نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل جهوداً حثيثة لدعم مختلف القطاعات التي تخدم أندية الفروسية والإسطبلات، ويحرص باستمرار على أن تكون السلع الخاصة بالقطاع على مستوى عالٍ من الجودة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً التميز، ولا يعرف سموه غير المركز الأول، وكيفما نظرنا في عالم الفروسية، سواء محلياً أو عالمياً، فإن اسم فارس العرب وإسهاماته ودعمه المتواصل وأفكاره الملهمة، تأتي في مقدمة الحوافز التي تشجع على العطاء والمثابرة في هذا المجال».

الاستثمار في الفروسية

من جهته قال الشريك الإداري في Great Minds Event Management، نويل جرينواي، إن «هذا الحدث يعد فرصة ذهبية للاستثمار في الفروسية بالمنطقة، ونحرص على أن يكون الحدث ملتقى لشركاء الفروسية انطلاقاً من دبي، حيث سيستعرض عدد كبير من مُلاك الخيل والمهتمين بها، أحدث المنتجات والخدمات التي تتعلق بصناعة الخيل، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة والمتميزة، بتنظيم من نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وهما من أكبر مُنظمي سباقات الخيل في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن الملتقى سيقام ليوم واحد فقط، وسيحضره عدد من صناع القرار والمسؤولين عن المشتريات والتسويق في هذا القطاع.

وترتبط دبي ارتباطاً وثيقاً بسباقات الخيول، حيث تم تنظيم أول سباق في أكتوبر عام 1981 بمنطقة ند الشبا، ورأى نادي دبي لسباق الخيل النور بتأسيسه عام 1992، ليواصل قطاع الفروسية النمو والازدهار بعد إطلاق النسخة الأولى لكأس دبي العالمي في عام 1996، الذي عزز من مكانة الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص، مركزاً إقليمياً لاستضافة أحد أغلى سباقات الخيول في العالم، بهدف تطوير صناعة سباق الخيل والترويج لها، خصوصاً بعد تدشين التحفة العالمية مضمار «ميدان» عام 2010، الذي أصبح المقر الجديد لكأس دبي العالمي، ويعد أكبر مرفق سباقات متكامل في العالم بسعة استيعابية تصل لأكثر من 60 ألف متفرج.

• أكثر من 100 مليون دولار متوسط إنفاق أندية الفروسية في الدولة سنوياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news