سالم بن سلطان القاسمي يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي، برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة بعد فوزه بعدد 24 صوت من إجمالي عدد الاصوات البالغة 38 صوت مقابل 14 صوت لمنافسه السنغافوري فرانسس كونج.

جاء ذلك خلال انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد الاسيوي التي جرت اليوم بالعاصمة الأوزبكية طشقند على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي والتي حضرها سواء بالحضور المباشر او عبر الاتصال المرئي ممثلوا 38 دولة آسيوية.

وأهدى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي فوزه إلى القيادة الرشيدة لدولة الامارات، مؤكدا ان «تبوأ ابناء الإمارات للمناصب الدولية ليس وليد اللحظة بل هو نتاج عمل دؤوب لسنوات طويلة من الدعم من قيادتنا الرشيدة وشعبنا العظيم الذي يؤكد يوماً بعد يوم على مكانته العالمية المرموقة بين الدول».

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