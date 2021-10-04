الكربي يتصدر «دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أحرز الفارس الشاب علي حمد الكربي، بالجواد «أوكسمول» من نادي الشارقة للفروسية، صدارة أهم الألقاب في منافسات الأسبوع الأول لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ10، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية دوري القفز، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وقال بيان صحافي: «تميزت انطلاقة الموسم بمشاركة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز، فاق أكثر من 500 فارس وفارسة من المنتسبين إلى أندية ومراكز وإسطبلات الفروسية في الإمارات».

وشهد منافسات انطلاقة الموسم الجديد وتوّج الفائزين، الأمين العام لاتحاد الفروسية الدكتور غانم الهاجري، والمدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق سلطان اليحيائي.

من جانبه، قال اليحيائي: «بدأت رياضة قفز الحواجز في التعافي التدريجي، ما يبشر بالخير والنتائج المتقدمة للفرسان والخيول، والعدد الكبير من المشاركين في بداية الموسم يؤكد الإقبال الكبير على رياضة القفز من المواطنين والمقيمين».

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