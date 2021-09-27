ذهبية وبرونزية للإمارات في مونديال الرماية لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ظفر منتخب أصحاب الهمم بالميدالية الذهبية على مستوى الفرق، وتقلد الرامي محمد الحبسي البرونزية في بطولة العالم لرماية الشوزن، التي أقيمت في مدينة لوناتو الإيطالية على ميدان تراب كونكافيردي، في إنجاز جديد للرياضة البارالمبية الإماراتية بمشاركة أكثر من 60 لاعباً من 23 دولة.

وشاركت بعثة المنتخب للرماية من أصحاب الهمم في البطولة بكل من سيف هلال الحميري، ومحمد هاشل الحبسي، وعيسى اسلم الزبيدي، ومحمد الحامد، ومها المنصوري.

ورأس وفد البعثة إسماعيل المرازيق ورافقه إداري البعثة محمد البلوشي ومدرب الفريق ناقيش اناند، وصفية الشاطر مرافقة اللاعبة مها الدهيمي المنصوري.

من جهته، قال الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري في تصريحات صحافية: «أتقدم بالتهنئة لجميع أفراد البعثة التي شاركت في بطولة العالم للرماية في إيطاليا الذين شرفوا البلاد وحصلوا على ذهبية العالم وكذلك اللاعب محمد الحبسي الحاصل على الميدالية البرونزية. وهذا يعتبر استكمالاً للإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية بفضل جهود اللاعبين والمدربين والإداريين في منتخب الرماية، وكذلك الاهتمام الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة والدعم المستمر الذي يسفر دائماً عن اعتلاء منصات التتويج وجلب الفخر للرياضيين والشعب الإماراتي. وكل التمنيات بالتوفيق في ما هو قادم لأبطال الرماية الإماراتيين من أصحاب الهمم الذين يضربون أعظم الأمثلة في الإرادة والتحدي».

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