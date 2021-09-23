متفرقات.. سالم في صدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تصدر لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبدالرحمن الترتيب العام لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج برفقة خمسة لاعبين، بأربع نقاط، بعد تعادله مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي يانان. في جانب آخر، تعادل لاعب المنتخب ونادي دبي للشطرنج الأستاذ الدولي سعيد اسحق مع الهندي الأستاذ الدولي الكبير سدواني، وتعادل لاعب نادي أبوظبي للشطرنج الأستاذ الدولي عمر الحوسني مع الأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي. وكان الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع قد افتتح منافسات الجولة الخامسة، بحضور عدد من المسؤولين.

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