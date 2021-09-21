رودريغز يقترب من الملاعب الإماراتية

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

اقترب النجم الكولومبي خاميس رودريغز، من الانتقال إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الحالية، حسبما ذكرت، أمس، وسائل إعلام كولومبية.

وأوضحت صحيفة «فوتبول ريد» أن خاميس رودريغز دخل في محادثات مع نادي إيفرتون الإنجليزي، لفسخ عقده مع النادي، أو للموافقة على انتقاله إلى أحد الأندية الإماراتية.

وأضافت: «رغم غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية، واستمرار عقد رودريغز مع إيفرتون حتى 30 يونيو 2022، ولكن اللاعب الكولومبي أبدى رغبته في الرحيل عن النادي إلى وجهة غير متوقعة، بعدما تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية». من جهتها، أكدت صحيفة «إلتيبمو» أن خاميس رودريغز سيسافر إلى الإمارات، بعدما وافق على عرض أحد الأندية المحلية، مشيرة إلى أنه من المتوقع حسم الصفقة خلال الأسبوع الحالي. وأضافت: «عدم مشاركة اللاعب الكولومبي أساسياً مع إيفرتون، أسهمت في رغبة رودريغز في الرحيل، مشيرة إلى أن مدرب منتخب كولومبيا رينالدو رويدا، أكد أن الانتقال إلى الإمارات أحد الخيارات المطروحة للاعب الدولي، خصوصاً أنه يرغب في الوصول إلى درجة عالية من الجاهزية للمشاركة مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022».

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