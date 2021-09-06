مارفيك محبط من حالة ملعب مباراة الإمارات وسورية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم الهولندي مارفيك، التحضيرات الخاصة بمباراة سورية التي تقام غدا بالعاصمة الأردنية عمان، بالجيدة، مؤكدا ارتياحه لسير الإستعدادات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يحرص على تجهيز كل العناصر ويعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، معربا عن احباطه من حالة ملعب المباراة.

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «كنا نعلم بإن الملعب لكن يكون جيدا، لكن نحن محترفون وعلينا التعامل مع كل الظروف مهما كانت».

وجدد المدرب ثقته في اللاعبين، مؤكدا أن كله ثقة في قدرتهم على التعويض.

وأكمل «احترم منتخب سورية كثيرا، وأعلم أنه قوي من الناحية البدنية ويملك الفرصة للمنافسة في هذه المجموعة».

وتقام المباراة ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من لبنان والعراق وايران وكوريا الجنوبية.

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