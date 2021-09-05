بالصور.. منتخب الإمارات يخوض مرانه الأول في الأردن بمعنويات مرتفعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدى المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم اليوم الأحد أولى حصصه التدريبية في العاصمة الأردنية عمّان في ملعب جاوا تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً لمواجهة منتخب سوريا يوم الثلاثاء المقبل بإستاد عبدالله الثاني في القويسمة ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وشهدت تدريبات اليوم حماساً كبيراً بين اللاعبين الذين تدربوا بروح معنوية عالية، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة للمباراة المقبلة، وحرصهم على تعويض نتيجة مباراة لبنان التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، فيما ركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، وعمل على تطبيق الاستراتيجية الفنية التي سيخوض بها اللقاء، وسيواصل الجهاز الفني عمله من خلال التدريب الرئيسي غداً.

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