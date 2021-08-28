مجلس دبي الرياضي يكرّم أمل المهيري بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

المصدر: الامارات اليوم

كرّم مجلس دبي الرياضي أمل ماجد المهيري المدير العام لشركة 9714 للفعاليات الرياضية، باعتبارها أول إماراتية تؤسس وتدير شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية في دبي، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال المجلس في بيان أمس: «أشاد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب بدور أمل المهيري في دخول عالم تنظيم الفعاليات الرياضية والاستثمار فيه، والحرص على تقديم مبادرات جديدة ومبتكرة تتناسب مع جودة الحياة في إمارة دبي، ويتم تنظيمها في أهم المناطق السياحية والرياضية في الإمارة، حيث يعد الاستثمار في القطاع الرياضي مجالاً جديداً وواعداً في الحركة الاقتصادية والرياضية ونموذجاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في نشر وتطوير الرياضة المجتمعية والتنافسية».

وأضاف البيان: «منح حارب درع مجلس دبي الرياضي وشهادة تقدير إلى المهيري لمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وتقديراً لجهودها في دخول هذا المجلس الحيوي والمهم لنشر ممارسة الرياضة وتطويرها، واستقطاب مختلف فئات المجتمع للمشاركة في فعالياتها المتنوعة».

وتقدمت أمل المهيري بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على مبادرته بتقديرها وعلى دعمه الدائم والكبير لعملها وللفعاليات الرياضية التي نظمتها والتي ستقوم بتنظيمها خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون مجلس دبي الرياضي داعماً بالأفكار والتسهيلات والنواحي التنظيمية لإنجاح جميع الفعاليات الرياضية التي تخطط لتنظيمها في الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس دبي الرياضي يحرص في كل عام على تكريم امرأة إماراتية متميزة في المجال الرياضي والمجالات الداعمة للرياضة، تقديراً لها بيوم المرأة الإماراتية، والتي تقوم بأدوار كبيرة في الوطن.

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