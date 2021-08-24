القايد يرفع علم الدولة في افتتاح ألعاب طوكيو البارالمبية 2020

المصدر: طوكيو ■ الإمارات اليوم

يحمل بطلنا محمد القايد علم الإمارات في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية، الليلة، بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تنطلق بمشاركة أكثر من 4400 لاعب ولاعبة من 160 دولة، وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، في تحدٍّ صعب في ظل جائحة كورونا التي فرضت وجودها على المشهد.

ويحمل 12 بطلاً وبطلة من أبناء الإمارات طموحات «أصحاب الهمم»، في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم.

وعبّر محمد القايد عن سعادته وفخره برفع علم الدولة في هذا المحفل، مشيراً إلى أن اختياره لهذه المهمة بمثابة تكريم وشرف، يزيد من عزمه على تحقيق إنجازات جديدة للدولة وتشريفها ببلوغ منصات التتويج. ويمتلك القايد سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث أحرز فضية وبرونزية في بارالمبية لندن 2012، ثم ثلاث ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا «ستادسكنال» في العام التالي.

وواصل تألقه، في عام 2016 محرزاً خمس ذهبيات، حيث توّج بأربع ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة «دبي»، وذهبيته الأولى في دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو. وكان آخر إنجازات القايد ثلاث ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 «ذهبية وفضية وبرونزية».

دعم القيادة

من ناحيته وجّه رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، محمد الهاملي، الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم، مما كان له المردود الإيجابي على منتخباتنا الوطنية في كل المحافل الدولية.

وقال: «إن الأمل يحدونا لأن نحقق المزيد من الإنجازات على أرض اليابان، هذا الأمل النابع من واقعٍ واعد وماضٍ تشهد عليه الأرقام والبطولات، فلقد شهدت الرياضة البارالمبية عبر الدورات السابقة حصول أبطالنا على العديد من الميداليات وبنسق تصاعدي منذ دورة ألعاب سيدني في مطلع القرن الجاري، التي حققنا خلالها أربع ميداليات، واستمر هذا الأداء الرفيع لأبطالنا حتى بارالمبية (ريو) الأخيرة التي شهدت حصولنا على سبع ميداليات في رفعات القوة وألعاب القوى والرماية، وبإذن الله كلنا ثقة بأبطالنا أن يستمر هذا النسق التصاعدي ليحققوا المزيد من الميداليات والأرقام، ليرتفع علم دولة الإمارات في سماء شرق الكرة الأرضية».

19 ميدالية

وأضاف الهاملي: «إننا وإذ نسجل المشاركة السادسة في دورة الألعاب البارالمبية، نهنئ أنفسنا وقيادات البلاد الرشيدة بهذه السلسلة المتواصلة من المشاركات، فضلاً عن تحقيق 19 ميدالية خلال المشاركات الخمس السابقة تلمع فيها أربع ذهبيات في رفعات القوة وألعاب القوى والرماية. كذلك نفخر بتسجيل أول مشاركة نسائية في الرماية من خلال اللاعبة عائشة المهيري، كذلك الحال بمشاركتنا الأولى في الدراجات الهوائية من خلال اللاعب أحمد المطيوعي». وتابع «قمنا خلال الفترة الماضية بالاستعداد الفني والبدني والنفسي عن طريق إجراء العديد من المعسكرات الخارجية والداخلية، كذلك التجمعات الخاصة بتحديد الأرقام التأهيلية المطلوبة للمشاركة في الألعاب البارالمبية». وأكد أن الفترة الماضية «شهدت منافسات قوية بين اللاعبين انتهت باختيار أصحاب الأرقام الأفضل من دون التقليل من جهود اللاعبين الذين لم يحالفهم التوفيق، والذين ننتظر ونتوقع منهم في المستقبل الكثير والكثير».

حاسة البصر

حملت النسخة الحالية بشرى سارة لفاقدي حاسة البصر، حيث بات بإمكانهم قراءة ما هو مكتوب على الميداليات التي سيفوزون بها، فميداليات الألعاب البارالمبية محفور عليها «طوكيو 2020» بلغة برايل، كذلك توجد دوائر ظاهرة على جانب الميداليات لتسهيل تمييز أنواع الميداليات عن طريق اللمس، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب البارالمبية، التي يتم فيها توفير هذا الخيار للرياضيين الأكفّاء.

12 رياضياً يمثلون الإمارات الرماية

■ عبدالله سلطان العرياني يشارك في 4 فئات، هي: 10 أمتار وقوف، و10 أمتار رقود 60 طلقة، و50 متراً (وقوف ومرتكز ورقود)، و50 متراً رقود 60 طلقة.

■ سلطان سيف العرياني: فئتا 50 متراً 3 أوضاع ورقود.

■ سيف النعيمي: فئتا 10 أمتار رقود و50 متراً رقود.

■ عائشة المهيري: فئة الوقوف 10 أمتار «آر 4».

رفعات القوة

■ محمد خميس خلف: في وزن «88»، وموزة عبيد علي الزيودي في وزن «55».

ألعاب القوى

■ محمد القايد، ونورة الكتبي، وأحمد جاسم نواد، ومريم الزيودي، وسارة محمد الجنيبي.

الدراجات

■ أحمد مبارك المطيوعي.

• 12 بطلاً وبطلة من أبناء الإمارات يحملون طموحات «أصحاب الهمم».

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