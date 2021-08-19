الإمارات تشارك بـ 20 ملاكماً وملاكمة في بطولة آسيا

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أعلن المدير الفني لاتحاد الامارات للملاكمة، محمد مصبح الشبلي، عن أفراد القائمة التي ستشارك في منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة للذكور والإناث التي ستنطلق منافساتها الرسمية في دبي غداً في فندق لو ميريديان المطار في دبي، وتختتم يوم 30 الجاري.

وتضم القائمة 16 ملاكماً، وهم: محمد الزحمي ومحمد الحفيتي ومحمد ماجد، وجاسم النقبي ومحمد العطاس وعبدالله الشحي ومحمد قاسم وعيسى الكردي وخالد الكردي وعبدالعزيز الفلاحي، وعبدالله سيف ومنصور خالد وهلال سعيد وحسن محمد ونواف سعيد وأحمد عيسى، وأربع ملاكمات، هن: رحمة المرشدي ومريم عادل وشهد خميس وجواهر غريب. وأكد الشبلي، في تصريحات صحافية، أن جميع الملاكمين من الذكور والإناث جاهزون بشكل كامل، ويتطلعون لتحقيق مشاركة مميزة في البطولة القوية التي يشارك بها عدد من أفضل لاعبي ولاعبات القارة الآسيوية.

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