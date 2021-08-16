النرويجية ساندي بطلة «دولية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

فازت الفارسة النرويجية أنيتا ساندي، على صهوة جوادها «فور كاش 2»، بلقب بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي شهدتها ميادين الفروسية بالإمارات للمرة الأولى خلال فصل الصيف، وأقيمت فعاليات منافساتها يومي الجمعة والسبت الماضيين على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية «لونجين»، وبمشاركة 106 فرسان وفارسات من 16 دولة، بصحبتهم 106 خيول، تنافسوا على جوائز بلغ مجموعها (240) ألف درهم، في ست منافسات من فئة النجمتين، ومنافستين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات. وجاءت البطولة في ختام برنامج الموسم الصيفي لقفز الحواجز الذي نظمه اتحاد الفروسية. وشهد منافسات البطولة وتوّج الفائزين الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق. وفي ختام مراسم التتويج قام الأمين العام لاتحاد الفروسية بتتويج الفائزين.

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