الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين النهائية لجوائز الموسم الرياضي 2020-2021، وذلك مع ختام التصويت الذي استمر لمدة 4 أيام مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لإعلان الفائزين وتكريمهم في حفل يليق بحجم هذه المناسبة المهمة يقام 16 أغسطس الجاري.

وتشهد قائمة المرشحين النهائية لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية، تنافس الثلاثي: عبدالله رمضان وعلي مبخوت (الجزيرة) وفابيو ليما (الوصل) على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كل من: جواو بيدرو (بني ياس)، ريان مينديز (النصر)، تولاني سيريرو (الجزيرة).

فيما يتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، كل من: الروماني دانييل إيسايلا (بني ياس)، الهولندي مارسيل كايزر (الجزيرة) وعبد العزيز العنبري (الشارقة).

وانحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بين كل من: علي خصيف (الجزيرة)، فهد الظنحاني (بني ياس) وعادل الحوسني (الشارقة).

وستكون المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي بين: ماجد راشد (اتحاد كلباء)، أحمد الحمادي (الظفرة) وعلي صالح (الوصل).

فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة التي تمت إضافتها هذا العام إلى جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، كل من: إيجور جيسوس (شباب الأهلي)، أحمد أبوناموس (بني ياس) وعمر تراوري (الجزيرة).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كل من: عمر خربين (الوحدة)، فابيو ليما (الوصل) وإسماعيل مطر (الوحدة).

أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم، هي أهداف: عمر خربين (الوحدة)، يحيى نادر (العين) وإسماعيل مطر (الوحدة).

فيما يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية كل من منصة سبورت فور أول، حدث الرياضة وأكشن نيوز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news