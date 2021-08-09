اليحيائي يتعملق في ختام «صيفي الشارقة» على صهوة «سوبرترامب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعملق الفارس الشاب حمد اليحيائي على صهوة الفرس «سوبرترامب» من نادي الشارقة للفروسية، وانتزع جائزة المركز الأول في المنافسة المفتوحة بمواصفات الجولة مع جولة للتمايز على حواجز (135) سم، بينما أحرز الفارس الشاب محمد العويس ثنائية رائعة، بدأها بالجواد «دبي دو فيا» من إسطبلات الشراع، في المنافسة الثانية على حواجز (130) سم، وأكملها بالجواد «كاتش ذا ويند» على حواجز (115 ـ 120) سم، في اليوم الأول لمنافسات الأسبوع الخامس والأخير ضمن البرنامج الصيفي لقفز الحواجز، وقبل إسدال الستار على فعالياته ببطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي ستنطلق آخر الأسبوع الجاري على ميدان الصالة المغطاة، بمركز الشارقة للفروسية، وينظمها اتحاد الفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية، وبرعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

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