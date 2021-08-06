المصدر: الامارات اليوم

مدرب

يتجه اتحاد لعبة جماعية إلى التعاقد مع مدرب عربي سبق له تولي تدريب أحد أندية المقدمة لقيادة المنتخب الأول، في استحقاق بطولة قارية مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

استمرارية

ربط مسؤول بأحد الأندية الكبرى في الدولة، استمرارية فرق المراحل السنية في لعبة جماعية من عدمه، بوضوح رؤية اتحاد اللعبة في الإعلان المبكر عن جداول مسابقاته وأعداد الأندية المشاركة في الموسم الجديد.

كلفة

كشف مسؤول الألعاب الجماعية بأحد أندية الدولة، أن التغيير المستمر لأجندة المسابقات، يكلف الأندية تحمل مبالغ كبيرة إضافية، خصوصاً بتكرار المسحات الطبية للكشف عن فيروس «كورونا».

استقالة

يقترب مسؤول ألعاب جماعية في أحد أندية الدولة من الإعلان عن استقالته قبل انطلاقة الموسم الجديد، في ظل استمرارية عدم التجانس المطلوب بينه وبين مسؤولي النادي.

مدرب

قال مقربون من مدرب بأحد أندية دوري الخليج العربي، إنه غاضب من الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها إدارة النادي، الخاصة بالتعاقد مع مساعد مدرب جديد من دون استشارته، ما يعيق عملية الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد في الجهاز الفني.

«كاريزما»

يحاول اللاعب الأجنبي الجديد في صفوف أحد أندية دوري الخليج العربي، الذي يتمتع بـ«كاريزما» قوية، لعب دور القائد والعقل المفكر في الفريق، بعدما فقد الفريق أخيراً قائده وعقله المفكر برحيله للعب في نادٍ آخر.

موعد

فوجئ لاعبو ومدرب فريق بدوري الخليج العربي بتغيير هوية الطرف الثاني للمباراة الودية، التي خاضها الفريقان المحترفان قبل ساعات قليلة من موعدها الرسمي.

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