محمد المر رئيساً لاتحاد ألعاب القوى بعد «جولة إعادة»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد في اجتماعها في فندق إنتركونتيننتال دبي، أمس، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات بالعدد المطلوب من المرشحين، لشغل المقاعد للدورة الجديدة 2020-2024، إذ تم انتخاب مرشح نادي خورفكان، محمد عبدالله المر، رئيساً لمجلس الإدارة.

وشهدت مرحلة التصويت على منصب رئيس مجلس الإدارة، حصول محمد عبدالله المر على 10 أصوات في الجولة الأولى، بينما حصل محمد بن حميدان على سبعة أصوات، وحصل خليفة سالم الشامسي على أربعة أصوات، ليتم استبعاد الشامسي، وإعادة التصويت على منصب الرئيس، إذ حصل محمد المر على 11 صوتاً، مقابل حصول بن حميدان على 10 أصوات، ليتم انتخاب مرشح خورفكان رئيساً لمجلس إدارة.

أما بالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة، فتم انتخاب ستة أعضاء، هم: سهيل الكعبي «مليحة»، وفهد عبدالله «الرمس»، وعلي غزوان «حتا»، وفيصل الخميري «مصفوت»، وعادل درويش «الوصل»، وناصر عاشور «الشارقة»، بينما تمت تزكية أحلام حسن سالم من نادي الحمرية، المرشح الوحيد لفئة المرأة، وراشد ناصر آل علي من نادي العربي المرشح الوحيد لفئة الشباب الجديدة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، أمس، بحضور 21 نادياً هم أعضاء الجمعية العمومية، وهي أندية: شباب الأهلي، الوصل، النصر، العين، دبا الحصن، الفجيرة، الجزيرة الحمراء، الإمارات، الرمس، الحمرية، حتا، فلج المعلا، مليحة، الذيد، العربي، الشارقة، خورفكان، مسافي، مصفوت، الظفرة، والبطائح.

وشهد مجلس الإدارة الجديد لاتحاد ألعاب القوى تغييراً كاملاً لجميع أعضاء المجلس السابق، في ضوء إيقاف جميع أعضاء المجلس السابق حتى عام 2028، بحسب تعليمات النظام الأساسي الجديد.

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