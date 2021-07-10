راشد بن حمدان يزور نادي النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

زار الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، مقر النادي، أول من أمس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية عبدالرزاق الهاشمي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الكرة، وعدد كبير من مسؤولي النادي. وذكر الموقع الرسمي للنادي أن «هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها بعد صدور قرار تعيين الشيخ راشد بن حمدان رئيساً لنادي النصر، هذا وقد حرص الحضور على الاحتفال بقرار التعيين بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، حيث قاموا بتهنئته بالثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متمنين له السداد والتوفيق».

والتقى الشيخ راشد بن حمدان مع مجلس إدارة شركة الكرة، وأكد لهم ثقته ودعمه الكامل لمجلس إدارة الشركة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل المزيد من الجهد من أجل إعلاء راية نادي النصر في كل المحافل.

كما طالب رئيس النادي، لاعبي الفريق الأول بمضاعفة الجهود خلال فترة الإعداد للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهل العميد لتحقيق انطلاقة جيدة مع بداية الموسم الرياضي المقبل، مؤكداً توفير كل أنواع الدعم والمساندة للنادي ولشركة كرة القدم، مشدداً على أن الموسم المقبل يتطلب بذل مجهود أكبر، وتركيزاً مضاعفاً من اللاعبين والجهازين الإداري والفني من أجل المنافسة على البطولات كافة، والظهور بالشكل الذي يليق بعراقة وقيمة نادي النصر مهد كرة القدم في دولة الإمارات.

• راشد بن حمدان يطالب لاعبي الفريق الأول بمضاعفة الجهود استعداداً للموسم المقبل.

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