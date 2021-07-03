محمد بن راشد يعيّن راشد بن حمدان رئيساً لنادي النّصر وسعيد بن حمدان رئيساً لنادي حتّا الرياضي الثقافي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي القرار رقم (23) لسنة 2021 بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل

مكتوم رئيساً لنادي النّصر الثقافي الرياضي.



كما أصدر سموه القرار رقم (24) لسنة 2021 بتعيين الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً لنادي حتّا الرياضي الثقافي. ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما.

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