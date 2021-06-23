ميانغ: الإمارات لها مكانة كبيرة في الحركة الرياضية الدولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، نغ سير ميانغ، أن الإمارات لها مكانة كبيرة في الحركة الرياضية الدولية، من خلال مبادراتها وجهودها وحرصها على تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

جاء ذلك عندما التقى نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، مطر الطاير، مع ميانغ الذي يزور الدولة، وذلك بمقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقدم الطاير شرحاً للضيف عن حجم الرعاية التي ينالها القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، وحجم المشروعات الرياضية التي يتم تنفيذها، سواء في مجال البنية التحتية للمنشآت الرياضية، أو التأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتوسيع رقعة ممارسة الرياضة، ودعم عمل الأكاديميات الرياضية والمختصة في جميع الرياضات.

كما قدم شرحاً عن الأجندة السنوية للفعاليات التي تقام بتنظيم أو دعم مجلس دبي الرياضي، والتي تتجاوز 400 فعالية محلية ودولية في رياضات متنوعة، تنظم براً وبحراً وجواً وفي الصحراء والجبال والثلج، ومن بينها بطولات مؤهلة للألعاب البارالمبية مثل ألعاب القوى، والبطولات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الشتوية البارالمبية، وذلك دعماً للرياضيين والرياضيات من أصحاب الهمم، كما تستضيف دبي بطولات دولية لـ15 لعبة أولمبية صيفية، بالتعاون مع الاتحادات الدولية.

وأوضح الطاير أن الرياضة في إمارة دبي تعد أحد أهم مرتكزات جودة الحياة والتعايش بين مكونات المجتمع، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم ودعم الفعاليات الرياضية لمختلف الجاليات، بما يمنحها فرصة المشاركة والتشجيع والتعايش بين أفراد المجتمع.

وأكد الطاير حرص «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» على استمرارية المنافسات الرياضية، وتكريم الرياضيين والاتحادات المتميزة، وتم تخصيص محور التنافس للدورة الـ11 ليتم تكريم الاتحادات واللجان الأولمبية التي نجحت في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، وتوفير سبل عودة ممارسة الرياضة للعالم أجمع، حيث تقوم الجائزة في كل دورة بتكريم الاتحادات الرياضية الدولية المنضوية تحت اللجنة الأولمبية الدولية.

وتمنى الطاير تنظيم دورة ألعاب أولمبية صيفية ودورة ألعاب بارالمبية ناجحتين في طوكيو صيف هذا العام، وأكد أن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم» - بتوجيهات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة - قد راعت توقيتات تنظيم الدورة الأولمبية، بما يتيح للفائزين من الرياضيين والفرق والاتحادات الرياضية المتميزة الترشح للجائزة والفوز بإحدى فئاتها.

كما أكد الطاير لنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن الفترة المقبلة ستشهد استضافة دبي للعديد من البطولات الدولية الكبرى، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومن بينها بطولات للعالم في مختلف الرياضات.

وحضر اللقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأمين عام «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، موزة المري، ومساعد الأمين العام للمجلس مدير جائزة الإبداع، ناصر أمان آل رحمة، وعبدالله القرق.

ميانغ يثمّن دور «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»

قدم نغ ميانغ شكره إلى الجهات المسؤولة في دولة الإمارات على كرم الضيافة، ولمطر الطاير على اللقاء به، وأكد أن للدولة مكانة كبيرة في الحركة الرياضية الدولية، من خلال مبادراتها وجهودها وحرصها على تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما ثمّن دور «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في دعم وتكريم الرياضيين المبدعين، وأكد أن هذه الجوائز الكبيرة تعد من أهم محفزات تطوير الرياضة، وتحفيز الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية على مزيد من التألق، كما عبّر عن سعادته بالوجود في دبي التي تعد من أجمل مدن العالم، وتتميز بالبنية التحتية الرياضية المتكاملة، المصممة وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية، وكونها مدينة تضم منشآت رائعة، وترحب بالجميع وتحترم ثقافاتهم، وتحظى الرياضة بمكانة متميزة فيها.

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