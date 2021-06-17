120 فعالية في مبادرة «صيفنا رياضي» بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تتضمن تنظيم 120 فعالية من 18 يونيو إلى 31 أغسطس المقبل، وتُقام على أكثر من 90 موقعاً مختلفاً في دبي وضمن 27 لعبة رياضية، وتهدف إلى تشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر المجلس. وتحدث في المؤتمر أمين عام المجلس سعيد حارب، والنائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي ماهر جلفار، ونائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما محمد العتري، بحضور الأمين العام المساعد للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ومديري الإدارات.

وتم الكشف عن أبرز الفعاليات التي تنظم لأول مرة في المنطقة وتقام في سكي دبي وهي بطولة الكرة الطائرة على الثلج، واليوغا على الثلج، وفعالية الدراجات الهوائية على الثلج، وفعاليات أخرى. وقال سعيد حارب: «تربطنا علاقة قوية مع سكي دبي ومركز دبي التجاري العالمي، حيث نعمل سوياً على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحفز أفراد المجتمع كافة من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية». وستقام أكثر من 120 فعالية ضمن 27 لعبة رياضية على 90 ملعباً وموقعاً مختلفاً في أرجاء إمارة دبي كافة، ومن هذه الفعاليات بطولة الريشة الطائرة التي تقام على أكثر من 15 ملعباً، وبطولة تنس الطاولة على 12 ملعباً.

• الفعاليات تتضمن 27 لعبة على 90 ملعباً وموقعاً في مختلف أرجاء إمارة دبي.

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