طاقم تحكيم عراقي يدير مباراة الإمارات وفيتنام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة تحكيم مباراة المنتخبين الإماراتي والفيتنامي التي ستقام غدا الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 إلى طاقم تحكيم عراقي.

ويضم الطاقم الحكم الدولي علي صباح القيسي (حكم ساحة)، ومساعد أول حيدر عبد الحسن عبيدي، ومساعد ثان أمير داؤود حسين، وعمار ابراهيم محفوظ من البحرين (حكماً رابعاً).

دبي - الإمارات اليوم

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