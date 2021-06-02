مارفيك: الضغوط لا تمثل أي مشكلة بالنسبة إلى لاعبي منتخب الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدرب المنتخب الإماراتي، الهولندي بيرت فان مارفيك أنه لا يعتقد أن الضغوط التي يواجهها "الأبيض" ستؤثر على أداء اللاعبين بداعي أنه لا يوجد بديل سوى تحقيق الفوز في المباريات الأربع التي سيلعبها التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال مارفيك في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إن: "أعتقد أننا نحتاج إلى الضغط لتحقيق التقدم، وأرى أن الضغوط لا تمثل مشكلة لي أو للاعبين، والكل يعلم مدى الضغوطات التي علينا، وأن علينا الفوز في لقاء ماليزيا غدا، وفي كل اللقاءات التالية".

وأضاف: "أنا سعيد بلعب التصفيات على أرض ملعب الوصل، وهو ملعب جيد جداً، والحضور الجماهيري أمر يسعدني، رغم أنه ليس بالسعة الكاملة للملعب، ولكنه أمر إيجابي، وأتمنى أن يصب في مصلحة المنتخب ونحقق الفوز".

وتابع: "تطورنا بشكل كبير ونلعب بأسلوبنا، ونحاول التدرب وخوض المباريات بطريقتنا الخاصة، وأنا أفكر واللاعبين فقط في مباراتنا المقبلة، والكل يعلم مدى أهمية تحقيق الفوز، وفي جميع مبارياتنا المتبقية في تصفيات المجموعة السابعة".

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