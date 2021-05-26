نادي مليحة يطلق خطة استراتيجية خمسية حتى عام 2025

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشف نادي مليحة الرياضي عن خطته الاستراتيجية لخمس سنوات مقبلة حتى 2025، وذلك في حفل نظمه أمس بمقره وسط حضور كبير.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي مليحة محمد الخاصوني، في بيان صادر عن النادي، أن الاستراتيجية وضعت بناء على استراتيجية الدولة والهيئة العامة للرياضة فضلاً عن توجهات مجلس الشارقة الرياضي.

وقال البيان ان رئيس المجلس البلدي للخطة سلطان الخاصوني تناول مكونات الاستراتيجية: بناء جيل ثقافي رياضي واعٍ ومتميز وفق رسالة تتمثل في بيئة رياضية وثقافية تنافسية ومبتكرة، تحقق الإنجازات من خلال كوادر مؤهلة، ونظم متطورة بالتكامل مع الشركاء، وبتبني أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن عدد اللجان التي شاركت في إعداد الاستراتيجية سبعة، وعدد الموظفين 25، وإجمالي ساعات عمل إعداد الاستراتيجية 159 ساعة.

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