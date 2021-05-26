المصدر: الإمارات اليوم

إعارة

طلب لاعب من إدارة ناديه عدم إعارته مجدداً في الموسم المقبل، مبدياً رغبته في الاستمرار مع الفريق، أو منحه فرصة الانتقال بشكل نهائي إلى الفريق الذي يختاره، خصوصاً أنه تلقى عرضاً مالياً جيداً من أحد الأندية.

مصفوت

كشف نائب رئيس نادي مصفوت، حمد الكعبي، أن إدارته بدأت استعدادات مبكرة للموسم المقبل، بسبب رحيل عدد غير قليل من لاعبي الفريق، وتتطلع الإدارة لاستكمال النواقص مبكراً واختيار الأجانب، بهدف المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي.

«عجب»

زاد لاعب فريق العين، محمد عبدالرحمن (عجب) من التكهنات حول مستقبله مع الفريق، إذ نشر عبر حسابه في «إنستغرام» صورة أرشيفية من مباراة سابقة جمعت فريقه بالوصول، وهو ما تسبب في ربطه بالانتقال إلى صفوف «الإمبراطور».

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