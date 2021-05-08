دوري الخليج العربي.. مباريات الجولة "26" في نفس التوقيت والتتويج بملعب الفائز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تحديد الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو موعداً لانطلاق جميع مباريات الجولة الـ 26 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، التي تخطف الأنظار ، لتحديد هوية الفريق الذي سيتوج باللقب بعدما انحصرت المنافسة بين الجزيرة وبني ياس، حيث قررت الرابطة إقامة حفل التتويج في ملعب الفريق الفائز باللقب.

ومن جهة أخرى أكدت الرابطة، حرصها على أن تنطلق جميع المباريات بتوقيت واحد من أجل مبدأ تساوي الفرص في ظل مواصلة المنافسة بين الفرق على بقية المراكز على لائحة الترتيب عموماً والهروب من منطقة الهبوط على وجه التحديد، ومن جانب آخر من أجل مراعاة وجود مراسم تتويج للفريق الذي سيتوج باللقب خصوصاً أن المباريات تقام خلال شهر رمضان المبارك.

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