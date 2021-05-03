فتح مراكز اللياقة في دبي مجاناً للحاصلين على لقاح «كورونا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة «الجميع مسؤول عن الجميع»، تمنح من أكمل جرعتَي اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» التدريب في عدد من الصالات الرياضية بالمجان، وذلك بالتعاون مع نخبة من الصالات الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية المميزة بدبي، في مقدمتها: (نادي غولد جيم، فيتنس فيرست، ذا وير هاوس، فيتنس 360، سفن، جست بلاي، ونادي زعبيل للسيدات).

وقال بيان صحافي: «يبدأ تنفيذ المبادرة اليوم وتستمر حتى 13 الجاري، حيث ستسهم هذه المبادرة الجديدة الرائدة التي تجمع أهم المختصين في عالم اللياقة البدنية بتحسين صحة ورفاهية المجتمع، وتحفيز كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر ثقافة ممارسة الرياضة».

وذكر البيان: «تأتي المبادرة مكافأة لكل من أكمل تلقي اللقاح من مختلف شرائح المجتمع ومن كل الأعمار والجنسيات، للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء، والإسهام في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني».

وستفتح الأندية والصالات الرياضية ومراكز اللياقة المشاركة في المبادرة أبوابها مجاناً، بداية من صباح اليوم، لكل من يبرز شهادة معتمدة من وزارة الصحة أو هيئة الصحة في دبي بأنه أخذ جرعتَي اللقاح، ليتمكن من الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الأندية مجاناً وذلك لمدة أسبوعين.

وذكر مجلس دبي الرياضي أنه يحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إيماناً منه بدور القطاع الخاص في دعم جهود التطوير والتنمية وصحة وسعادة كل أفراد المجتمع من خلال الرياضة، وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الرياضي. وأضاف: «يسعى المجلس إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتبني أسلوب حياة نشط بدنياً، من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وتشجيع هذه المؤسسات على الانضمام إلى مبادراته المجتمعية، ودعم رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى المدينة الأكثر أماناً ونشاطاً في العالم، وتحقيق رؤية المجلس في جعل المجتمع نابض بالحياة والصحة والسعادة».

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