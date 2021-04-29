«ريد سميث» تدعم فريق السيدات للرجبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الرجبي، عن شراكة جديدة مع شركة «ريد سميث» لدعم الرياضة النسائية وتطوير فريق السيدات للرجبي «المها»، ويشجع برنامج التطوير على المشاركة وتشجيع وارشاد المرأة الإماراتية في رياضة الرجبي، حيث ينظم كل من الاتحاد و«ريد سميث» جلسات ارشادية تعليمية لتطوير المهارات الرياضية في الرجبي والمهارات التجارية وريادة الأعمال، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويمتد برنامج التطوير ثلاث سنوات.

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