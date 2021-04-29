بطولة السيدات تنطلق اليوم بمشاركة 5 فرق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم بطولة كرة القدم للسيدات التي ينظمها اتحاد الكرة من 29 الجاري إلى 8 مايو المقبل، تحت إشراف لجنة كرة القدم للسيدات، بمشاركة 5 فرق.

ويشهد اليوم الأول إقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الاتحاد مع فريق الإمارات، وفي الثانية يواجه فريق تيتان فريق أوول بلاك، في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في منطقة الخوانيج. وتُلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بعد ختام الجولة الخامسة والأخيرة للبطولة.

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