المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

تدرس شركة كرة قدم بأحد أندية دوري الخليج العربي، إمكانية تجديد عقد المدرب للاستمرار في موقعه، بعدما تمكن من قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، على الرغم من تراجع النتائج في فترات سابقة.

تحذير

أكد إداري في أحد أندية الدوري أن الجهاز الفني حذّر لاعبي الفريق من الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة وغير الصحية، خلال فترة توقف الدوري، مشيراً إلى أنه تتم متابعة أوزان اللاعبين بشكل مستمر، حتى يكونوا جاهزين بدنياً لخوض الجولات الثلاث الأخيرة في الدوري.

تقدير

رفض لاعب في ناد يقدم عروضاً مميزة في دوري الخليج العربي، توقيع عقد وساطة مع أي من وكلاء أعمال اللاعبين الجدد، بداعي رغبته في تقدير وكيل أعماله السابق الذي ساعده في الانتقال إلى فريقه الحالي وكان له فضل عليه، على الرغم من أن الاتفاق بينهما كان شفهياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news