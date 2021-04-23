«الشارقة للفروسية» يستضيف منافسات القفز الرمضانية اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يشهد نادي الشارقة للفروسية، اليوم، حفل قفز الحواجز الثاني الذي يقام خلال شهر رمضان، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتقام منافساته بالتعاون مع الشارقة للفروسية على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتحت إجراءات احترازية للوقاية من جائحة كورونا.

ويجمع اللقاء بين فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، في أمسية من المنافسات الرمضانية تتألف من ثلاثة أشواط، جميعها بمواصفات الجولة الواحدة.

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