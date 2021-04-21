منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يُشارك في مونديال 2021

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

يُشارك منتخب الإمارات للكرة الشاطئية في نهائيات كأس التي تقام في روسيا خلال فترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل ممثلاً للقارة الآسيوية مع منتخبي اليابان وعُمان .

وقال بيان صحافي من اتحاد كرة القدم: "جاء القرار بناء على التوصية المقدمة من لجنة كرة القدم الشاطئية للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي صادق عليها خلال اجتماعه الأخير ، حيث تم اعتماد نتائج أفضل ثمانية منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة آسيا للكرة الشاطئية".

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