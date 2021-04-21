منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يُشارك في مونديال 2021
يُشارك منتخب الإمارات للكرة الشاطئية في نهائيات كأس التي تقام في روسيا خلال فترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل ممثلاً للقارة الآسيوية مع منتخبي اليابان وعُمان .
وقال بيان صحافي من اتحاد كرة القدم: "جاء القرار بناء على التوصية المقدمة من لجنة كرة القدم الشاطئية للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي صادق عليها خلال اجتماعه الأخير ، حيث تم اعتماد نتائج أفضل ثمانية منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة آسيا للكرة الشاطئية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news