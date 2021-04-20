معرض صور يوثق رياضة الإمارات خلال 50 عاماً

المصدر: منصور السندي-دبي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر صحافي عن إطلاقها مشروع تحت رعايتها يوثق رياضة الإمارات خلال الـ 50 عاما الماضية من خلال معرض صور تنظمه شركة " بي" بي" للخدمات الرياضية وذلك في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة العامة للرياضة عن لسان أمينها العام المساعد خالد عيسى المدفع إن المعرض يأتي تماشيا مع إحتفالية دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي".

وسيتناول المعرض تاريخ رياضة الإمارات من خلال معرض صور خاص يوثق مختلف المراحل التي مرت بها رياضة الإمارات منذ مرحلة التأسيس ويشتمل المعرض كذلك على أقسام مختلفة تتضمن أجنحة لمختلف الاتحادات الرياضية وأخرى لمختلف الأندية الرياضية في الدولة.

وأضاف خالد عيسى المدفع خلال المؤتمر الذي عقد بفندق موفمبيك الممزر في دبي أمس، "لقد أسهم القطاع الرياضي الإماراتي في تسجيل العديد من الإنجازات الرياضية للدولة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يحتم علينا استذكار هذه الإنجازات خلال احتفالية اليوبيل الذهبي من خلال معرض "رياضة الإمارات في 50 عاماً" الذي سيكون متاحاً أمام الجميع سواء للمشاركة أو الحضور".

ويشمل المعرض أيضا ركناً خاصاً بأهم البطولات التي نظمتها الدولة مثل كأس العالم للشباب لكرة القدم وبطولة دبي الدولية لكرة السلة وكأس العالم للناشئين للكرة الطائرة وبطولات الخليج وبطولة راشد الدولية للكرة الطائرة وبطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد وبطولة آسيا لكرة القدم.

من جهته قال منسق عام المعرض عبد الله مراد "يسعدنا في شركة بي بي للخدمات الرياضية العمل على تنظيم هذا المعرض الهام والهادف ضمن أجواء إماراتية عزيزة على قلوبنا جميعاً، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة لتقديم حدث فريد من نوعه لإلقاء الضوء على كافة إنجازات الدولة الرياضية وأهم الشخصيات والجهات التي كان لها بصمة واضحة في هذه الإنجازات".

بدوره أكد عارف العبار من شركة " بي بي للخدمات الرياضة" أن المعرض بهدف لتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الرياضي لدولة الإمارات من خلال هذا التوثيق.

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