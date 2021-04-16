28 لاعباً في قائمة «الأولمبي» استعداداً لتصفيات كأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الأولمبي لكرة القدم لإقامة معسكر داخلي في دبي، اعتباراً من الغد وحتى 19 أبريل الجاري، في أولى محطات الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.

وذكر اتحاد الكرة في بيان، أمس، أن مدرب المنتخب الأولمبي، الإسباني دينيس سيلفا، استدعى 28 لاعباً للتجمع، وهم: سلطان عادل، عيسى الهوتي، فهد باروت، ماجد راشد (اتحاد كلباء)، وعبدالله البلوشي، ماجد عبدالله (بني ياس) وأحمد جوهر، سالم خيري، عبدالله إدريس، يوسف المنصوري (الجزيرة)، وراشد سالم، سعيد سليمان، عمر سعيد (حتا) وخلفان النوبي، عمر أحمد (خورفكان) وأحمد محمود (الظفرة) ومحمد البلوشي، ناصر الشكيلي، خالد البلوشي (العين)، حمد الشحي (الفجيرة)، وحسين مهدي، حمد جاسم غلوم (النصر)، وسهيل المطوع، شهاب لشكري، عبدالرحمن صالح، غانم أحمد، فارس خليل، يوسف بخيت (الوصل). ويؤدي المنتخب تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج وذلك بعد صلاة التراويح.

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