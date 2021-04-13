الجزيرة يمدد عقد عبدالله إدريس حتى 2025

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن تمديد عقد اللاعب الشاب عبدالله إدريس حتى 2025.

وقالت: «مستقبل دفاعنا في أمان، عبدالله إدريس يوقع عقداً جديداً مع (فخر أبوظبي) يمتد حتى 2025». ويُعد إدريس من أبرز اللاعبين الشباب الذين برزوا مع الجزيرة في الموسم الحالي، بعدما اعتمد المدرب الهولندي مارسيل كايزر على اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في العديد من المباريات التي شهدت غياب بعض اللاعبين الأساسين في خط الدفاع.

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