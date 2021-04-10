العين ومليحة يطلبان اليوم وصافة دوري اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسعى فريقا العين ومليحة إلى حسم وصافة دوري كرة اليد، وذلك في استكمال الجولة الحادية والعشرين وقبل الأخيرة، التي تجري مبارياتها الأربع في الخامسة عصرا اليوم، ويستضيف خلالها العين صاحب المركز الثاني بـ 45 نقطة منافسه دبا الحصن ثامن الترتيب بـ27 نقطة، على أن يدخل مليحة صاحب 42 نقطة والمركز الرابع في مهمة صعبة حين يحل ضيفاً على الشارقة صاحب رصيد 54 نقطة، الساعي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتأكيد أحقيته بحسمه اللقب مبكراً قبل جولتين على نهاية البطولة.

وفي بقية المباريات يلعب شباب الأهلي أمام الظفرة، والوصل أمام مضيفه بني ياس.

وتبدو حظوظ العين قوية في الحفاظ على مركز الوصافة، في ظل الفوارق الفنية التي يمتلكها «الزعيم» مقارنة بالوافد الجديد على ساحات اللعبة فريق دبا الحصن، وهو ما أكدته نتيجة لقاء الفريقين ذهاباً حين فاز العين بواقع «33-25».

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