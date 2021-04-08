«الشارقة الرياضي» يبحث الإطار التنظيمي لإدارة الإعلام الرياضي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ناقش مجلس الشارقة الرياضي الإطار التنظيمي لإدارة الإعلام الرياضي مع مسؤولي الإعلام بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بهدف تمكين أهداف المجلس وتوحيد الجهود لتقنين استخدام الوسائل والأدوات الإعلامية المختلفة في ما يعود بالنفع على الأندية والجماهير والمتابعين للأحداث الرياضية. جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس وأدارتها لجنة الإعلام والتحول الرقمي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي عادل الحمادي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة فاطمة أحمد، ورئيس قسم التسويق والهوية المؤسسية أمل العيدروس، وعدد من المعنيين بالإعلام الرياضي في المجلس والمؤسسة.

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