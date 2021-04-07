«ايفزا» تجدّد رعايتها لـ «بولو الحبتور»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعلن رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية «ايفزا»، مارتن بيدرسون، عن تجديد رعاية «ايفزا» لبطولات الحبتور للموسم المقبل 2021 - 2022، ورعاية فريق «مهرة»، مشيراً إلى أن فريق ايفزا مهرة يشهد مرحلة البناء والتجديد الشامل، وسيكون رقماً صعباً في الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد محترفين.

وأكد في بيان صحافي: «(ايفزا) تنوي تنظيم بطولة للاعبين واللاعبات المواطنين من منطلق واجب مجتمعي، ستكون هناك حوافز تشجيعية للجميع، وسنفكر مستقبلاً في إقامة بطولات على صعيد منطقة الخليج».

وقال مارتن إنه تم الاتفاق مع راشد ومحمد الحبتور على أن تتحول بطولات العام المقبل إلى مهرجانات شاملة، ولن تكون مقتصرة على مباريات البولو فقط، بل على عروض فنية غنائية وموسيقية وعروض تراثية وعروض أزياء، لتستقطب كل شرائح المجتمع.

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