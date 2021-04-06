الفرنسي لوكاس يظفر بـ 3 ذهبيات في «دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظفر بطل العالم الفرنسي لوكاس بيرنيه، بثلاث ميداليات ذهبية، في ختام منافسات دولية «الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي أسدل الستار عنها أمس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونافس على ألقاب مسابقاتها الـ19 التي احتضنتها صالة نادي شباب الأهلي، 127 لاعباً ولاعبة مثلوا 29 دولة.

كما شهدت منافسات اليوم الختامي، إهداء المصرية شيماء سامي جابر، العرب، الميدالية الوحيدة في البطولة، بعدما حصدت برونزية الزوجي المختلط لفئة «دبليو إتش1».

ووجه لوكاس المتوج بطلاً للعالم في 2017 و2019، رسالة شديدة اللهجة من دبي إلى منافسيه في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو أغسطس المقبل، خصوصاً أنه سجل في البطولة مشاركته الأولى بعد توقف دام 14 شهراً جراء جائحة «كورونا»، ونجح في القبض على الميداليات الذهبية لكل من منافسات فردي وزوجي الرجال والزوجي المختلط.

من ناحيته، قال مدير البطولة ماجد العصيمي، في بيان صحافي: «على الرغم من الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم وأدت إلى إيقاف نشاط أصحاب الهمم، إلا أن القيادة الرشيدة كانت سبباً رئيساً في عودة النشاط لهذه الفئة بإقامة بطولة الريشة الطائرة البارالمبية التي تُعد الأولى على مستوى العالم». من جانبه، أعرب الفرنسي لوكاس عن اعتزازه بالتواجد في البطولة، واصفاً النسخة الحالية بالاستثنائية في المقاييس كافة، وقال: «التنظيم جاء احترافياً بامتياز».

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