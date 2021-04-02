خروج مفاجئ للمصنّفات في «تنس الحبتور»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل شهدتها بطولة الحبتور «لتنس السيدات»، حيث ودّعت الصينية لين زهو المصنفة الاولى في الفردي، بعد أن خسرت على يد لاعبة مغمورة هي كاثيكا فون دايخمان من ليشتنشتاين بمجموعتين نظيفتين.

وخرجت النيوزيلندية ليزلي كيرخوف المصنفة الثالثة على يد البلغارية اليستا كوستوفا بمجموعتين نظيفتين. وكذلك خسارة الزوجي المصنف ثانياً، والمكون من البريطانية ايدن سيلفا والجورجية اكاترين جورجودز على يد الزوجي الذي يضم الأميركية امينة بكتاس والبريطانية تارا مور بالانسحاب. وفي أبرز النتائج الأخرى، فوز الأوكرانية داريا سنجور للمرة الثانية على التوالي على الكازاخستانية جوزال انتيدنوفا بمجموعتين لمجموعة واحدة.

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