صورة حمدان بن راشد تظهر في مباراة المنتخب والهند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضع اتحاد كرة القدم لوحة كبيرة لصورة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في مدرجات استاد زعبيل بنادي الوصل، خلال مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره المنتخب الهندي، أول من أمس، وانتهت بفوز «الأبيض» بسداسية نظيفة.

كما وضع لاعبو المنتخب على قمصانهم صورة فقيد الوطن تخليداً لمسيرته الحافلة بالإنجازات المحلية والعربية والعالمية، وبصماته الواضحة في شتى المجالات وخدمته للوطن.

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