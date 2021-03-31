باولو مالديني يزور المقر الرئيس لمجموعة الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام أسطورة كرة القدم الإيطالية، باولو مالديني، أول من أمس، بزيارة المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، أثناء وجوده في دبي. وقالت المجموعة، في بيان صحافي، إن لاعب «إيه سي ميلان» السابق، التقى رئيس «طيران الإمارات»، (السير) تيم كلارك، ودار الحديث حول علاقة الشراكة المتواصلة منذ نحو 15 عاماً بين «طيران الإمارات»، وميلان.

ويتولى مالديني، حالياً، منصب المدير الفني لـ«إيه سي ميلان»، ورافقه خلال الزيارة مدير الرعاية، مايكيل أويت، والمدير التنفيذي للإيرادات في النادي، كاسبر ستايلسفيج.

وكانت «طيران الإمارات» أكدت، العام الماضي، استمرار دعمها لـ«إيه سي ميلان» حتى 2023.

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