بالفيديو: هدف إماراتي ساحر بمرمى الهند

تصوير: أسامة أبوغانم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

سجل المهاجم علي مبخوت هدف التقدم الأول للمنتخب الإماراتي بمرمى الهند من لمسة سحرية (12) خلال المباراة الودية، اليوم الإثنين، على استاد الوصل، ضمن تحضيرات الأبيض للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن المباراة ما زالت قائمة حتى الآن وتشير إلى تقدم المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين، وسجل الهدف الثاني اللاعب ليما من ضربة جزاء (32).

 

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