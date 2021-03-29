بالفيديو: هدف إماراتي ساحر بمرمى الهند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل المهاجم علي مبخوت هدف التقدم الأول للمنتخب الإماراتي بمرمى الهند من لمسة سحرية (12) خلال المباراة الودية، اليوم الإثنين، على استاد الوصل، ضمن تحضيرات الأبيض للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن المباراة ما زالت قائمة حتى الآن وتشير إلى تقدم المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين، وسجل الهدف الثاني اللاعب ليما من ضربة جزاء (32).

روعة الصناعة أم جمال الإنهاء..

هدف رائع لمنتخبنا الوطني بتسديدة "لوب" متقنة من القناص #علي_مبخوت#الإمارات_الهند#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3EObt5G0ql — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 29, 2021

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