القائمة النهائية للمنتخب الإماراتي تحضيراً لتصفيات المونديال وكأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء تجمعه الداخلي المقرر في دبي للفترة من 23 إلى 29 مارس ضمن برنامجه الإعدادي للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في شهر يونيو المقبل، حسب ما أعلن عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، بأن المدير الفني للمنتخب الوطني فان مارفيك استقر على 28 لاعباً للمعسكر الحالي هم: علي خصيف ، محمد الشامسي، خالد عيسى، فهد الظنحاني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس ، محمود خميس ، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله النقبي، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك ، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وزايد العامري.

ويؤدي المنتخب تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لمواجهة نظيره منتخب الهند في 29 مارس على ستاد زعبيل في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

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