ختام «كأس تحدي دبي» للبولو اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسدل الستار، اليوم، على منافسات كأس تحدي دبي للبولو 2021 بأربع مباريات، يتواجه خلالها فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق باتستوني بقيادة توماس اريارتي، في الرابعة والنصف عصراً، وتسبقها مباراة النهائي الفرعي في الثالثة والربع عصراً بين فريقي تراتوك هيسكث وذئاب دبي، كما يلتقي في الفترة الصباحية فريق «الشيخة علياء آل مكتوم» مع نظيره إيفزا مهرة، وبيلاندي مع بن دري.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رجل الأعمال محمد الحبتور، عن سعادته بما حققته بطولة كأس تحدي دبي للبولو 2021، من نجاحات عززت المكانة التي تبوأتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية على صعيد البولو العالمي، وقال الحبتور في تصريحات صحافية: «إن ما يثلج صدورنا هو هذه النجاحات التي حققتها البطولات حتى الآن، رغم ظروف الجائحة، إلا أن التزام اللاعبين والجمهور على حد سواء بالإجراءات الاحترازية، أسهم بشكل فعال في تحقيق هذه النجاحات الرائعة».

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