«تحدي دبي للبولو 2021» بنادي الحبتور اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن انطلاق بطولة تحدي دبي للبولو 2021 اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة ثمانية فرق، وبـ«هانيكاب 10 جول».

وقالت اللجنة في بيان، أمس: «قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق بيلاندي والذئاب وباتستوني والشيخة عليا، أما المجموعة الثانية فتضم ايفزا وبن دري وتراتوك هيسكث والإمارات».

وأضافت: «يعرب رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، رجل الأعمال محمد الحبتور، عن سعادته بتنفيذ السلسلة هذا العام وسط الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي، ليسير النشاط بالتوازي، حفاظاً على صحة الجميع، ولعل ما تم تنفذه خلال كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية نموذج يحتذى في الإمارات والمنطقة، وما كان هذا ليتحقق لولا تعاون والتزام الفرق المشاركة، وجهود فريق العمل المتابع لهذه الإجراءات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news