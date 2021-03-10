معاقبة النصر والشارقة والعين بسبب «بروتوكول المباريات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال اجتماعها أمس، أندية: الشارقة والعين والنصر، بسبب مخالفتها بروتوكول المباريات، حيث غرمت الشارقة 10 آلاف درهم، لتجمع لاعبيه عند دائرة وسط الملعب في مباراة النصر بدوري الخليج العربي، و10 آلاف درهم على الناديين، بسبب تبادل لاعبيهما للقمصان والغرامة نفسها على العين بسبب دخول أحد الأفراد غير المخولين لغرفة تبديل الملابس.

ووجهت اللجنة إنذاراً لمدرب كلباء دا سيلفا، والغرامة 1000 درهم لمخالفته أنظمة السلامة في لقاء النصر بالكأس، و10 آلاف درهم على النصر لعدم احترامه التباعد الاجتماعي.

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