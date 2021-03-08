"الخاسرة المحظوظة" تبلغ الدور الثاني من "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور-دبي

استفادت المصنفة 77 عالمياً اليابانية ميساكي دوي من بطاقة "الخاسرة المحظوظة" الممنوحة من اللجنة المنظمة لبطولة "تنس دبي" للسيدات للاعبات اللواتي فشلن في التأهل إلى الأدوار الرئيسة، لتعويض أي انسحاب مفاجئ لكبار المصنفات، وذلك بعد أن أكدت دوي أحقيتها بالبطاقة الممنوحة لها والفوز على المصنفة 57 على العالم السلوفينية بولونا هيرشيك بمجموعتين لمجموعة واحدة، في انتصارٍ للعبور على ثاني أدوار البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 21 على ملاعب"سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود، وتمتد حتى 13 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار.

ومنحت اللجنة المنظمة لـ "تنس دبي" اليابانية ميساكي بحلولها وصيفة في الدور التأهيلي الاستفادة من خاصية "الخاسرة المحظوظة"، وذلك بالسماح لها في التواجد بالدور الرئيس وشغل مكان المصنفة الـ 14 عالمياً البلاروسية فيكتوريا أزارينكا التي أعلنت انسحابها بداعي الإصابة، خصوصاً أن ميساكي لم تتوانى عن استثمار هذه الفرصة، بنجاحها في تخطي عقبة السلوفينية هيرتشيك بواقع (6-2 و4-6 و6-3) في مباراة امتدت بمجموعاتها الثلاثة قرابة الساعتين و7 دقائق، لتضرب اليابانية من خلال انتصارها هذا موعداً يوم غدٍ في ثاني أدوار البطولة مع المصنفة 15 على العالم البولندية إيغا شونتاك.

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