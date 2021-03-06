قمة دوري «أقوياء اليد» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحل فريق الشارقة في الخامسة عصر اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، بلقاء قمة في ختام الجولة 14 من دوري اليد، كونه يجمع المتصدر ووصيفه، إذ يمتلك «الملك» 36 نقطة، ويطارده «فرسان دبي» برصيد 28 نقطة (لعب مباراة أقل).

ويسعى الشارقة في قمة الجولة، إلى الاستمرار في الصدارة دون خسارة أو تعادل، ليس في الموسم الحالي فحسب، بل إن الفريق فاز بدرع الدوري في الموسم الماضي من دون أن يتعرض لهزيمة واحدة.

في المقابل، يطمح شباب الأهلي إلى رد اعتبار خسارته الثقيلة ذهاباً بنتيجة «16-31»، إذ يدرك «فرسان دبي» أهمية الفوز الذي يضمن لهم انعاش آمالهم في المنافسة على اللقب.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي اليوم أيضاً الجزيرة مع ضيفه بني ياس.

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