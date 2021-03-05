دبي تجهّز «فقاعة طبية» لنجمات التنس

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس صلاح تهلك، أن نجمات الكرة الصفراء، المنافسات في لقب النسخة 21 من بطولة اللاعبات المحترفات، سيدخلن في فقاعة طبية تحمل اسم «الذهبية»، خلال مشاركتهن في البطولة التي تستهل في السابع من مارس الجاري على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، وتمتد حتى 13 من الشهر ذاته، وينافس في لقبها أبرز النجمات المصنفات، تتقدمهن ستة من أصل اللاعبات العشر الأوائل عالمياً، و14 ضمن قائمة أفضل 20 لاعبة على العالم.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»: «إن حركة اللاعبات قبل وخلال أيام البطولة، ستكون محصورة ضمن نطاق البطولة، ضمن ما يعرف بـ(الفقاعة الذهبية) جراء امتلاك (تنس دبي) أفضل البنى اللوجستية على العالم، كون الفندق مجاوراً لملاعب (سوق دبي الحرة) سواء لإجراء التدريبات أو خوض المنافسات».

وأوضح: «تتضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة، تقييد حركة اللاعبات بالصورة ذاتها المعمول بها في بطولات التنس العالمي، إلا أن وجود الفندق على بعد خطوات من ملاعب التدريب وإقامة المباريات، من العوامل اللوجستية التي لطالما ميزت (تنس دبي) مقارنة بالبطولات الكبرى، كونها تمنح اللاعبات مزيداً من الطمأنينة، وتسهل حركتهن بالوصول إلى أماكن التدريب والمباريات، مع بقائهن في الفقاعة الطبية، وبعيداً عن اختلاطهن بالأجواء المحيطة».

وأضاف: «حرصت اللجنة المنظمة على توفير أعلى معايير الصحة والسلامة العامة لجميع المشاركين سواء في بطولة السيدات، أو في بطولة الرجال التي ستقام خلال الفترة من 14 حتى 20 مارس الجاري، مع الالتزام الصارم بتطبيق التدابير والإرشادات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، المتوافقة في الوقت ذاته مع البروتوكولات الطبية العاملة بالدولة، والاتحاد الدولي للعبة».

وأكمل: «بدأ العديد من نجمات التنس الوصول إلى دبي قبيل خوض المنافسات، ويخضعن فعلياً لـ(الفقاعة الذهبية). والخدمات التي يوفرها فندق البطولة الفاخر، وسرعة الوصول إلى المطاعم وأماكن التدريبات سواء البدنية منها أو الملاعب، كفيلة بجعل حركتهن سلسة للغاية، وضمن بيئة آمنة تماماً».

وأشار تهلك إلى أن ريادة الدولة في تطبيق أعلى المعايير، والكفاءة التي أبدتها الجهات الحكومية كافةً والقطاع الصحي بشكل خاص، في التعامل الناجح مع جائحة كورونا، من العوامل الأساسية التي كانت وراء استقطاب كبار نجوم الرياضة على العالم للتواجد والمنافسة في البطولات العالمية المقامة على أرض الإمارات، وقال: «المحفل القوي من كبار المصنفات عالمياً يعكس حجم الثقة التي توليها نجمات الكرة الصفراء للاجراءات والاشتراطات الصحية المطبقة بالدولة، والكفيلة بمنحهن البيئة الآمنة لخوض منافسات على أعلى مستوى».

وعن اتباع تقنيات جديدة في نسخة 2021، بالصورة ذاتها لما شهدتها بطولة «أستراليا المفتوحة»، والاعتماد على كاميرات «عين الصقر» بديلاً لحكام الخطوط، قال تهلك: «ستواصل (تنس دبي) الحفاظ على الجوانب الكلاسيكية للعبة كافة، من ضمنها الاعتماد على حكام الخطوط، كون جميع أطقم البطولة خاضعة للاشتراطات والإجراءات الصحية الصارمة، ومن هنا تنتفي الحاجة إلى استخدام كاميرات (عين الصقر) بديلاً لحكام الخطوط، ما يمنح المنافسات احتفاظها بكل العوامل التشويقية، ومن ضمنها إمكانية اعتراض اللاعبات على قرارات حكام الخطوط، واللجوء حينها إلى (عين الصقر) المستخدمة منذ فترة طويلة في تنس دبي».

هاليب تنسحب بسبب الإصابة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس عن انسحاب حاملة اللقب، الرومانية سيمونا هاليب، من البطولة لهذا العام، إثر إصابة في الظهر، على الرغم من إعلانها السابق عن سعيها للدفاع عن لقبها خلال مشاركتها الثامنة في دبي.

وقالت هاليب: «لسوء الحظ، بدأت أشعر، أخيراً، بآلام في أسفل ظهري، وكان قراراً صعباً وتحدياً كبيراً أن أنسحب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، خصوصاً أن لدي ذكريات رائعة فيها تكللت بفوزي بلقبها العام الماضي، وذلك بعد سلسلة من المنافسات الاستثنائية مع اللاعبات في دبي، لذا أشعر بخيبة أمل لأنني لن أتمكن من الدفاع عن لقبي، وأتمنى لفريق البطولة، وغيره من المشاركين فيها، بطولة ناجحة، وأتطلع إلى العودة العام المقبل لأرض المنافسات في دبي».

من جهته، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين: «ندعو لهاليب بالشفاء العاجل، فعلى الرغم من أننا كنا منتظرين تألق سيمونا خلال مشاركتها معنا في دبي، لكننا نحترم قرارها بوضع صحتها أولاً، نأمل أن تبدأ في الشعور بالتحسن والعودة إلى ساحة المنافسات قريباً». دبي - الإمارات اليوم

صلاح تهلك:

- فندق البطولة الفاخر وسرعة الوصول إلى المطاعم وأماكن التدريبات، كفيل بجعل حركة اللاعبات سلسة وآمنة صحياً.

- ستواصل «تنس دبي» الحفاظ على كافة الجوانب الكلاسيكية للعبة ومن ضمنها الاعتماد على حكام الخطوط.

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لاعبات من أصل الـ10 الأوائل عالمياً، و14 ضمن قائمة أفضل 20 لاعبة على العالم، يشاركن في البطولة.

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