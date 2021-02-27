الشارقة يطلب الفوز الـ 12 في دوري اليد أمام بني ياس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسعى فريق اليد بنادي الشارقة، لتحقيق انتصاره الـ12، اليوم، حين يواجه بني ياس في ختام الجولة الثانية من مرحلة الإياب الساعة الخامسة عصراً، ويلتقي أيضاً في التوقيت ذاته الوصل مع مضيفه الجزيرة.

ويطمح حامل اللقب الشارقة الى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتأكيد أحقيته بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، والارتقاء إلى النقطة 36، فيما يبحث بني ياس صاحب المركز الأخير برصيد 13 نقطة، عن تسجيل «المفاجأة» وحصد انتصارٍ يضمن له رد اعتبار خسارته الثقيلة أمام «الملك» ذهاباً بنتيجة «19-41».

وفي ثانية المباريات، يبحث الوصل عن تكرار انتصاره ذهاباً «25-22»، وتحقيق الفوز السابع في دوري الموسم الحالي، الكفيل بمنح الامبراطور الحفاظ على مركزه الخامس الحالي والارتقاء إلى النقطة 25، إلا أن مهمة الضيوف تصطدم بطموحات مشروعة للجزيرة في استثمار عامل الأرض وحصد انتصارٍ يضمن لـ«فخر أبوظبي» الحفاظ على مركزه السابع، وبلوغ النقطة 19.

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